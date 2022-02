Diergaarde Blijdorp

Blijdorp zet dwergmangoesten en panda bij elkaar: 'In het wild komen ze elkaar nooit tegen'

Diergaarde Blijdorp heeft gekozen voor een opvallende combinatie. Bezoekers kunnen sinds kort een rode panda zien zitten in het verblijf van de dwergmangoesten. Beide diersoorten delen tijdelijk een onderkomen, omdat het huidige pandaverblijf momenteel wordt opgeknapt.



"In het wild zullen ze elkaar natuurlijk nooit tegenkomen", geeft de Rotterdamse dierentuin toe. Rode panda's zijn afkomstig uit het Himalayagebergte en in het zuidwesten van China. De dwergmangoest is een klein Afrikaans roofdier met een spitse kop, kleine oren en een lange staart.

De eerste twee dagen keken de dwergmangoesten nog even de kat uit de boom. "Inmiddels leven de diersoorten gemoedelijk boven en onder elkaar", aldus Blijdorp. Op dezelfde plek waren lang geleden ook kleine panda's te bewonderen.



Pairi Daiza

Het is de bedoeling dat pandavrouwtje Fang-Pi uiteindelijk verhuist naar India. Een tweede vrouwelijke panda met de naam Kwina bevindt zich nog achter de schermen. Zij wordt over een tijdje gekoppeld aan de pas gearriveerde pandaman Miyuko uit het Belgische dierenpark Pairi Daiza. Samen verhuizen ze naar de vernieuwde Bergdierenrots als dat gebied gereed is.