Energylandia

Achtbaan nummer achttien: Energylandia presenteert onride-video van nieuwe mijntrein

De nieuwe mijntrein van Energylandia is nog niet af, maar dat weerhoudt het Poolse pretpark er niet van om alvast een onride-video te publiceren. In een YouTube-video is te zien hoe de 1200 meter lange rollercoaster Choco Chip Creek een testrit maakt in de sneeuw. Het is de achttiende achtbaan in het park.



De coaster staat al sinds het voorjaar van 2021 overeind. In mei kwamen beelden naar buiten van testritten. Hoewel de decors nog grotendeels ontbreken, presenteert Energylandia nu zelf een onride-film van ruim drie minuten. Choco Chip Creek telt drie kettingliften. Treinen halen een topsnelheid van 55 kilometer per uur.

De 16,5 meter hoge mijntrein van de Nederlandse fabrikant Vekoma is onderdeel van het nieuwe themadeel Sweet Valley. Het kleurrijke gebied staat in het teken van snoep en andere lekkernijen. Er komt ook een andere familieachtbaan te staan: Honey Harbour.



Record

Met de uitbreiding, ontworpen door de Nederlandse firma Jora Vision, komt het totale aantal achtbanen in het park op maar liefst negentien stuks. Dat is een Europees record. Energylandia gaat weer open op zaterdag 2 april.