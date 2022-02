Efteling

Schommelschip Halve Maen in de Efteling heropend na langdurige storing

De Efteling heeft de Halve Maen weer aan de praat gekregen. Het schommelschip bleef gesloten toen het attractiepark anderhalve week geleden weer open mocht voor publiek. Bij het opstarten van de attractie was een hardnekkige technische storing aan het licht gekomen, vertelde een woordvoerder.



Eind vorig jaar stond de Halve Maen al zes weken stil vanwege een technisch defect. Enkele dagen nadat het probleem was verholpen, moest de Efteling dicht vanwege het aanscherpen van de coronaregels. Sinds woensdag 26 januari zijn bezoekers weer welkom in het park.

Nu is ook het 20 meter hoge schip weer operationeel. Vrijdagmiddag vonden al testritten plaats. Rond 16.30 uur werd de attractie in gebruik genomen. Een voorlichter kan niet zeggen wat er precies mankeerde en hoe het euvel opgelost is.