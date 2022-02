Efteling

Efteling past looproute Sprookjesbos aan: ingangspoort verplaatst

De Efteling voert een opvallende wijziging door in het Sprookjesbos. Een zij-ingang van het bos is afgesloten. De zogenoemde Soldatenpoort werd deze week verplaatst. Daardoor kunnen bezoekers het bos niet meer betreden of verlaten via een paadje tussen Pinokkio en De Rode Schoentjes.



Het gaat om een permanente wijziging, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Voortaan staat de poort op het plein bij De Zes Dienaren, het sprookje van Langnek. Er wordt binnenkort een nieuw wandelpad aangelegd richting de toiletten bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken.

Voorheen konden bezoekers bij het betreden van het attractiepark direct links afslaan naar het Sprookjesbos. Dat is voortaan geen optie meer. Een deel van de Pardoes Promenade wordt momenteel met de grond gelijk gemaakt. De infrastructuur in het entreegebied moet aangepast worden vanwege de komst van een groot hotel op het Dwarrelplein. Het complex van 50 miljoen euro gaat in 2024 open.



Doornroosje

De hoofdingang van het Sprookjesbos bevindt zich bij het Carrouselpaleis, naast souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Aan de andere zijde ligt de uitgang. Wie de volledige route volgt, ziet alle dertig sprookjesuitbeeldingen. Bezoekers die het bos straks binnengaan via de Soldatenpoort, slaan Doornroosje en het Kabouterdorp over.