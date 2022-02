DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort opent vernieuwd gebied in samenwerking met Vogelbescherming

Bezoekers van DierenPark Amersfoort kunnen vanaf dit weekend een vernieuwd gebied ontdekken. In themadeel het Woud, dat in het teken staat van de Nederlandse natuur, is nu de Kwetterterp te vinden. Het concept, gerealiseerd in samenwerking met de Vogelscherming, draait om Nederlandse vogels.



DierenPark Amersfoort spreekt over "een interactief, educatief gebied", waar kinderen spelenderwijs kunnen leren over de vogels in hun eigen land. Ze betreden onder meer het huis van de Woudwachter. "Zo kom je erachter welke vogel welk geluid maakt, pluis je een uilenbal uit en bekijk je het nest van een houtduif en van een zwaluw van wel heel dichtbij", vertelt een woordvoerster.

Er zijn vijftig vogelhuisjes opgehangen. In het Woud waren al dassen, wolven en eikelmuizen te vinden. "Maar als je extra goed speurt, kun je ook eekhoorns, konijnen en ijsvogels spotten in ons park." Er is ook een ondergrondse burcht.



Betaalattractie

De locatie van de Kwetterterp werd eerder gebruikt voor de wachtrij van betaalattractie De Ooievaart. Die rollglider, in gebruik genomen in 2019, werd al twee jaar na de opening verwijderd. Volgens het park was de capaciteit niet hoog genoeg.