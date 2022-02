Efteling

Efteling sluit houten achtbaan Joris en de Draak voor spoedreparatie

Bezoekers van de Efteling konden vanmiddag onverwachts geen ritje maken in houten achtbaan Joris en de Draak. De dubbele rollercoaster was onaangekondigd gesloten omdat er een spoedreparatie plaatsvond. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



Er is gesleuteld aan de Water-baan van Joris en de Draak. Vanuit het station gezien is dat de linkerbaan. De ingelaste onderhoudsklus nam enkele uren in beslag. Vervolgens ging de Vuur-baan weer open, met twee treinen. De Water-baan blijft de rest van de dag buiten gebruik.

Joris en de Draak, geopend in 2010, is vanwege het gebruikte materiaal zeer onderhoudsgevoelig. De attractie van de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International moet meerdere keren per jaar gesloten worden voor geplande en ongeplande werkzaamheden.