Walibi Holland

Walibi Holland geeft decorstuk van achtbaan weg aan fan

Walibi Holland organiseert een bijzondere winactie voor fans. Abonnementhouders maken kans op een decorstuk van de kinderachtbaan Drako. De zilverkleurige kop van de gelijknamige draak wordt deze winter verwijderd, omdat themagebied Zero Zone op de schop gaat.



Walibi heeft besloten om de drakenkop, die jarenlang boven de ingang hing, niet weg te gooien. Abonnees kunnen laten weten dat ze de decoratie willen overnemen. Wie kans wil maken, klikt op een link in een e-mail die vanmiddag aan abonnementhouders is verstuurd.

Vervolgens moeten geïnteresseerden vertellen waarom juist zij de kop willen hebben. Het pretpark spreekt over een "origineel collector's item". De vernieuwde Zero Zone moet op zaterdag 2 april af zijn. Dan gaat Walibi Holland weer open voor publiek.



Keverbaan

Drako is de oudste achtbaan van Walibi, in 1992 geopend als Keverbaan. Van 1987 tot en met 1991 stond de rollercoaster al in een pretpark in Frankrijk. In de loop der jaren is de naam meermaals gewijzigd. Zo stond de attractie bekend als Road Runner Express, Wok's Waanzin en Rattlesnake. Tot 2011 was de attractie onderdeel van kindergebied Walibi Play Land.