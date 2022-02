Europa-Park

Podcast: manager Europa-Park vertelt over recente bouwprojecten

Hoe zijn de laatste nieuwe attracties in Europa-Pak tot stand gekomen? In een interview van ruim een uur vertelt ontwikkelingsmanager Patrick Marx over recente bouwprojecten als vliegsimulator Voletarium (2017), overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster (2018), darkride Snorri Touren (2019) en bootjesdarkride Piraten in Batavia (2020).



Marx werd in het Engels geïnterviewd door de Nederlandse podcast After Park Lounge, met presentatoren Marwin van de Hoeve en Jaffeth Parinussa. De manager legt uit hoe lastige beslissingen over nieuwe attracties gemaakt worden en hoe projecten meestal van de grond komen.

Dat gaat gepaard met een reeks anekdotes van achter de schermen. Ook onthult Marx wat voor uitdagingen er kwamen kijken bij de bouw van de genoemde attracties.



Eatrenalin

Verder licht hij alvast een tipje van de sluier op over van het hypermoderne restaurant Eatrenalin, dat later dit jaar opengaat bij hotel Krønasår. Op dit moment houdt Marx zich eveneens bezig met de komst van het nieuwe themagebied Kroatië en de uitbreiding van het Oostenrijkse themadeel.