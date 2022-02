Pairi Daiza

Belgische dierentuin sluit deal met China: reuzenpanda blijft jaar langer

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza mag reuzenpanda Tian Bao nog een jaar langer houden. Eigenlijk had de panda, geboren in 2016, vorig jaar al naar China moeten verhuizen. Begin 2021 werd duidelijk dat de verplaatsing een jaar uitgesteld zou worden, onder meer vanwege de pandemie. Die overeenkomst is nu met een jaar verlengd.



Normaal gesproken worden jonge panda's enkele jaren na hun geboorte overgedragen aan China. Dierentuinen hebben de dieren slechts in bruikleen. Daar betalen ze een riante vergoeding voor. Met Tian Bao loopt het anders. Hij zal zijn 6e verjaardag in België vieren, om daarna alsnog naar China te gaan.

Bezoekers van Pairi Daiza kunnen dus ook in 2022 vijf reuzenpanda's bewonderen: koppel Xing Hui en Hao Hao, hun eerste kind Tian Bao en pandatweeling Bao Di en Bao Mei, ter wereld gekomen in 2019.



Vruchtbaar

De twee jongste panda's zijn inmiddels oud genoeg om op eigen benen te staan. Zij verhuizen komende zomer naar een nieuw verblijf. Die verandering maakt het voor moeder Hao Hao opnieuw mogelijk om zwanger te worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want reuzenpanda's zijn slechts één tot drie dagen per jaar vruchtbaar.



In de enige Nederlandse dierentuin waar reuzenpanda's te vinden zijn, Ouwehands Dierenpark Rhenen, wordt een heel ander beleid gehanteerd. Daar neemt men dit jaar al afscheid van een jonge panda die in 2020 geboren is. "We zien in dierentuinen dat je dit kunt uitstellen, maar daar willen wij niet in meegaan", vertelde een pandaverzorgster onlangs.