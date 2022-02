World of Dinos

Dino-attractie World of Dinos krijgt herkansing in Amsterdam

De reizende dino-attractie World of Dinos is de komende weken weer te bezoeken in Amsterdam. Eigenlijk zou de expositie met levensgrote en bewegende dinosaurussen tussen zaterdag 18 december 2021 en zondag 23 januari 2022 neerstrijken in de Amsterdamse evenementenlocatie De Kromhouthal.



Door de strenge coronamaatregelen werd de expositie al na één dag gesloten. Een tweede evenement dat gelijktijdig zou plaatsvinden in Utrecht - van zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 30 januari 2022 - ging uiteindelijk helemaal niet door.

Nu is World of Dinos terug, in de weekenden van 5 en 6 februari en 12 en 13 februari, plus de voorjaarsvakantie van zaterdag 19 tot en met zondag 27 februari. Volgens de organisatie gaat het om de grootste dino-expo van Europa, met een oppervlakte van ruim 5000 vierkante meter.



Entreeprijs

Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 17.00 uur. De laatste inloop is om 15.00 uur. Tickets zijn online verkrijgbaar. De entreeprijs voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar bedraagt 19,50 euro. Personen vanaf 13 jaar betalen 21,50 euro.