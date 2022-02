Disneyland Paris

Pride-feestavond in Disneyland Paris keert terug: ticketverkoop gestart

Disneyland Paris is gestart met het verkopen van tickets voor Disneyland Paris Pride, een speciale feestavond voor de lgbt-community. Na twee jaar afwezigheid in 2020 en 2021 keert het evenement in 2022 terug. De avondopenstelling vindt plaats op zaterdag 11 juni, van 20.00 tot 02.00 uur in het Walt Disney Studios Park.



Het exacte programma is nog niet bekendgemaakt. Disney belooft wel verschillende meet-and-greets, muzikale optredens, lip-sync-wedstrijdjes en een vrolijke parade met Disney-figuren gehuld in regenboogkleuren.

Zeker vijf grote attracties zijn geopend: The Twilight Zone Tower of Terror, RC Racer, Ratatouille, Toy Soldiers Parachute Drop en Crush's Coaster. Entreebewijzen worden online verkocht voor 89 euro per persoon. Bezoekers mogen zich bij hoge uitzondering verkleden, maar hun outfits mogen niet aanstootgevend zijn.



Mika

In 2020 heette het evenement nog Magical Pride. Toen zou de Britse zanger Mika optreden. Een jaar eerder, tijdens de eerste officiƫle editie, waren de artiesten Years & Years en Boy George van de partij. Vorig jaar lanceerde Disneyland een themalied met de titel Around the World, ter gelegenheid van Pride Month.