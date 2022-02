Efteling

Tim Douwsma zwengelt discussie aan over coronabewijs in de Efteling

Zanger en coronacriticus Tim Douwsma richt zijn pijlen op de Efteling. Op Twitter vroeg hij het attractiepark of het inmiddels alweer mogelijk was om zonder coronatoegangsbewijs langs te komen. Het officiële antwoord van de Efteling deelde hij met zijn 50.000 volgers. Dat lokte honderden reacties uit.



Alle Nederlandse attractieparken, dierentuinen en musea zijn sinds de heropening verplicht om een coronapas te eisen van hun publiek. Daarmee tonen bezoekers aan dat ze volledig gevaccineerd, recent genezen of negatief getest zijn. Als de Efteling dat zou weigeren, worden de poorten gesloten door de autoriteiten.

Douwsma, bekend van hits als Eén Zomeravond met Jou, Je bent de Hemel en Allebei, profileert zich al langer als een groot tegenstander van het coronabeleid van de overheid. Op Twitter deelt hij aan de lopende band boodschappen die zouden moeten aantonen dat alle coronamaatregelen overdreven zijn.



Griep

"Is de hele coronapas al van tafel?", schreef hij gisteren bijvoorbeeld. "Het sluit mensen uit, discrimineert en werkt voor geen meter. Werkt alleen als je meer controle wilt. Niet mijn wereld. En zullen we stoppen met testen voor de griep? Kost te veel poen. Dank, weg ermee. En leef!"



Vandaag reageerde hij op een bericht van de Efteling waarin staat dat langskomen weer mogelijk is. "Kan weer zonder QR-code?", reageerde Douwsma cynisch. De Efteling voorzag hem nietsvermoedend van een uitleg: "Een coronatoegangsbewijs is verplicht om de Efteling te kunnen bezoeken. Dit bewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet je ook een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs (geen kopie of foto) kunnen tonen."



Nazibeleid

"Lekker bezig", antwoordde de zanger droogjes. Vervolgens kreeg de Efteling honderden haatreacties over zich heen. Enkele voorbeelden: "Wij komen nooit meer naar de Efteling", "Ziek kutpark", "Jammer dat jullie meewerken aan nazibeleid", "De Efteling doet dus aan discriminatie", "Van mij mogen jullie failliet gaan", "Dus jullie gaan discrimineren op medische gronden?", "Foute club aan de verkeerde kant van de geschiedenis", "Volstrekt kansloze actie dit van de Efteling", "Apartheid is terug in Nederland!", "Kinderen onder druk zetten om zich te laten vaccineren, ziek!", "Hypocriet deugpark" en "Schaam je diep".



Het Kaatsheuvelse sprookjespark heeft vervolgens niets meer van zich laten horen. Vanwege de stroom aan berichten werd de Efteling landelijk trending topic op Twitter. Dat gebeurde vorige week ook al. Toen barstte een storm van kritiek los vanwege de aangekondigde sloop van het Spookslot.



Evenementen

Tim Douwsma was eerder juist een graag geziene gast in de Efteling. In 2011, 2012, 2013, 2014 trad hij nog op tijdens evenementen in het park.