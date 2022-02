Plopsaland De Panne

Foto's: Plopsaland sluit twee attracties voor metamorfose

Plopsaland De Panne is onaangekondigd gestart met het verbouwen van het themadeel De Wereld van Kaatje. Looopings kon vorige maand al melden dat het Vlaamse pretpark werkt aan een nieuw thema voor het gebied. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.



Familieachtbaan Viktor's Race en waterbaan Kaatje zoekt Eendje zijn om die reden tot nader order buiten gebruik. Veel decoraties werden al verwijderd, blijkt uit foto's van fansite Plopsa Mania. Het themagebied stond de afgelopen jaren in het teken van het personage Kaatje, bekend van kinderzender Ketnet. Zij verdwijnt nu uit Plopsaland.

Plopsa heeft zelf nog niets over het bouwproject naar buiten gebracht. Looopings kon eerder al melden dat het nieuwe thema wederom samenhangt met Ketnet. Volgens ingewijden worden de attracties aangekleed in de stijl van de muzikale jeugdserie #LikeMe en kinderprogramma Tik Tak.



Nachtwacht

Zo ontstaat een Ketnet-gebied, waar ook zweefmolen Nachtwacht-Flyer onderdeel van zal uitmaken. De tientallen meters hoge attractie draait sinds vorig jaar om de Ketnet-serie Nachtwacht, geproduceerd door Studio 100. Eerder heette de molen ROX-Flyer.