Efteling

Petitie tegen sloop Spookslot haalt ruim negenduizend handtekeningen: Efteling verrast

De petitie tegen de sloop van het Spookslot in de Efteling is in minder dan twee weken ruim negenduizend keer getekend. Op dit moment staat de teller op 9230 digitale handtekeningen. De Efteling had niet verwacht dat er zo veel aandacht zou komen voor het verdwijnen van de attractie uit 1978.



De Efteling maakte op maandag 24 januari bekend dat er 75 miljoen euro wordt gestoken in een nieuw hotel en de vervanging van het Spookslot. Nederland was vervolgens dagenlang in de ban van het spookkasteel. Bijna alle actualiteitenrubrieken besteedden er aandacht aan.

Door alle belangstelling werd de attractie plotseling een stuk populairder onder bezoekers: op drukke dagen liep de wachttijd op tot maar liefst veertig minuten. Ondertussen raakte het nieuws over het 50 miljoen euro kostende hotel volledig ondergesneeuwd.



Sentiment

"Natuurlijk snappen we het sentiment, maar de enorme hoeveelheid reacties heeft ons wel verrast", vertelt een woordvoerder. Kennelijk had de Efteling niet zien aankomen dat het Spookslot nog zo leeft onder het publiek. De duizenden handtekeningen en de mediastorm hebben de Efteling-directie echter niet op andere gedachten weten te brengen: de plannen staan vast.



Wat die plannen precies inhouden, wil de Efteling nog niet zeggen. Looopings kon al wel melden dat verschillende elementen van het Spookslot behouden blijven, zoals de iconische muziek. De werktitel van het nieuwe project luidt dan ook Danse Macabre.



Hoogseizoen

Wordt het niet eens tijd om meer informatie naar buiten te brengen, om de vele duizenden bezorgde fans gerust te stellen en de negatieve spiraal te doorbreken? "We komen binnenkort met een update", belooft de voorlichter. Het Spookslot zal de komende maanden nog gewoon geopend zijn. Na het hoogseizoen start de sloop.