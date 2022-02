Beekse Bergen

Verplichte behandeling voor brandstichter Beekse Bergen

De man die op 26 maart 2020 brand stichtte in Safaripark Beekse Bergen moet zich laten behandelen in een ggz-instelling. Ook wordt de 27-jarige Damian P. verplicht om medicatie te slikken. Als hij zich niet aan deze regels houdt, wacht hem een gevangenisstraf.



De rechtbank in Breda oordeelde dat P. tijdens de brand volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zijn psychiater kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Tegen P. was tbs met voorwaarden geëist, maar volgens de rechter is zo'n zware maatregel niet nodig.

De man is al langer onder behandeling en gaf eerder aan dat hij zijn medicijnen vrijwillig wil blijven innemen. P. stichtte op drie verschillende plekken in het park brand, naar eigen zeggen omdat hij de dieren wilde bevrijden uit hun gevangenschap. Acht impala's, twee koedoes en een pinguïnkuiken kwamen door zijn manische episode om het leven.