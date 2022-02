Efteling

Tijdelijke oplossing voor parkeerprobleem Efteling: bezoekers gebruiken parkeerplaats personeel

De Efteling heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor het parkeerprobleem. Vorig weekend bleek dat er te weinig parkeerplekken beschikbaar waren voor bezoekers, omdat er op verschillende locaties op het parkeerterrein werkzaamheden plaatsvinden. Het attractiepark moest op zondag 30 januari meerdere automobilisten weigeren.



Daar was dit weekend geen sprake van. Door het slechte weer ontving de Efteling sowieso een stuk minder gasten dan verwacht. Bovendien is besloten om de parkeerplaats voor medewerkers bij kantoorgebouw Raveleijn voorlopig in te zetten voor bezoekers op drukke dagen.

Personeelsleden die in de buurt van de entree werken, moeten hun wagen op die momenten neerzetten op een alternatief terrein achter de Python. Op die manier zijn er tientallen extra parkeerplekken beschikbaar voor gasten.



Grasveld

Een meer permanente oplossing is ondertussen in de maak. Het park heeft een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk verharden van het grasveld naast de Dodenauweg, dat op extreem drukke zomerdagen wordt ingezet als een noodparkeerplaats.



"We vinden het belangrijk om voor onze gasten voldoende parkeercapaciteit beschikbaar te hebben, dus we doen er alles aan om alternatieve oplossingen te zoeken", vertelt een woordvoerster aan Looopings. In de vergunningsaanvraag wordt gesproken over een periode van 22 weken.



Zonnepanelen

De Efteling heeft een groot deel van de originele parkeerplaats opgeofferd voor de bouw van een nieuw hotel. Op een ander gedeelte van het parkeerterrein wordt gewerkt aan overkappingen met duizenden zonnepanelen. Over dat project brengt men binnenkort meer informatie naar buiten.