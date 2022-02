Peppa Pig World of Play Leidschendam

Foto's: kijk binnen in Europa's eerste Peppa Pig-speelpark in Leidschendam

In winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is deze week Europa's eerste Peppa Pig-speelpark geopend. De binnenspeeltuin van 1500 vierkante meter, bedoeld voor kinderen van 1 tot en met 8 jaar, staat volledig in het teken van animatieserie Peppa Pig.



De trekpleister bestaat uit een meet-and-greet, een souvenirwinkel en gedecoreerde speelgebieden met interactieve elementen. Het speelgedeelte is bereikbaar via een roltrap, de winkel - met afwijkende openingstijden - bevindt zich op de begane grond. Volgens de initiatiefnemers kunnen kinderen zich er zo'n twee uur vermaken.

Voorbeelden van speelplekken zijn de boomhut van Peppa Pig, het fort van George, de trein van Opa Pig, de supermarkt van Mejuffrouw Konijn en de garage van Opa Hond. Bij binnenkomst worden kinderen gefotografeerd bij een green screen. Vervolgens worden ze digitaal in een Peppa Pig-decor geplakt. De foto's zitten inbegrepen bij de toegangsprijs.



Tarieven

Entreebewijzen worden online verkocht voor een specifiek tijdvak. Op de tarieven kwam eerder deze maand veel commentaar. Een ticket voor een volwassene met een kind kost op doordeweekse dagen 25 euro en op weekenddagen 32 euro. Voor een extra kind moet 18 euro afgerekend worden, voor een extra volwassene 8 euro.



Door hoge tarieven te hanteren, hoopt Merlin het aanschaffen van een jaarkaart aantrekkelijker te maken. Met een Gouden Jaarpas van 99 euro krijgt een kind twaalf maanden onbeperkt toegang met een begeleidende volwassene, plus 20 procent korting op eten en drinken en 10 procent korting in de winkel. Een Zilveren Jaarpas van 75 euro heeft dezelfde voordelen, maar dan alleen doordeweeks.



Voldaan gevoel

"Wij hopen een mooie toevoeging te zijn voor het aanbod van Westfield Mall of the Netherlands, waarbij veel bezoekers met een grote glimlach en voldaan gevoel weer richting huis gaan", liet manager Vincent Pronk optekenen.



Peppa Pig World of Play Leidschendam is onderdeel van Merlin Entertainments, bekend van Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, Sea Life Scheveningen en Legoland Discovery Centre Scheveningen.