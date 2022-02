Diergaarde Blijdorp

Mogelijk vlinders ontsnapt in Diergaarde Blijdorp door stormschade

Diergaarde Blijdorp heeft last gehad van storm Corrie, die maandag over ons land trok. Door de harde rukwinden ontstond er schade aan het dak van het overdekte vlinderparadijs Amazonica. De vlinders in het gebouw konden daardoor naar buiten vliegen.



Eén van de luchtkussens op het dak is tijdens de storm gesneuveld, vertelt een woordvoerster van de Rotterdamse dierentuin aan Looopings. "Dit is in het verleden ook wel voorgekomen, maar nu waren de binnen- en de buitenlaag gescheurd", legt ze uit. Er ontstond een directe verbinding met de buitenwereld.

Het gebouw werd gesloten voor publiek. De opening is zo snel mogelijk gerepareerd met behulp van zeil. Blijdorp weet niet zeker hoeveel vlinders verdwenen zijn. "De verwachting is dat er nauwelijks vlinders zullen zijn ontsnapt", zegt de voorlichtster.



Kou

Vanwege de lockdown fladderden er in Amazonica sowieso al minder vlinders rond dan gewoonlijk. "Vlinders houden bovendien niet van wind en kou. De kans is dus groot dat de aanwezige vlinders uit de buurt van het open deel zijn gebleven."



Bijdorp was vijfenhalve week gesloten vanwege de coronamaatregelen. Vorige week woensdag vond de heropening plaats.



Schildpadden

Amazonica is een koepelvormig gebouw van circa 2500 vierkante meter, waar het tropisch warm is. Er zijn Zuid-Amerikaanse vlinders te vinden, maar ook schildpadden, anaconda's, zoetwaterroggen en piranha's. Er wordt nagedacht over een langetermijnoplossing voor het fragiele dak.