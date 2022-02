Attractiepark Toverland

Toverland: ondanks coronamaatregelen 34 procent meer bezoekers in 2021

Toverland heeft jubileumseizoen 2021 een stuk beter doorstaan dan het eerste coronajaar. Het Limburgse attractiepark, dat vorig jaar de twintigste verjaardag vierde, verwelkomde bijna 718.000 bezoekers. Het gaat om een stijging van 34 procent ten opzichte van 2020. Toen bleef de teller steken op 534.000 gasten.



Het bezoekersaantal van 2021 ligt nog wel onder het niveau van recordseizoen 2019, toen van coronabeperkingen nog geen sprake was. In dat jaar passeerden 862.000 bezoekers de poorten. In verband met de coronamaatregelen was Toverland in 2021 zo'n vijf maanden dicht.

Het management is ondanks de langdurige sluitingen tevreden. "In onze bedrijfsvoering hebben we het afgelopen jaar continu ingespeeld op de actuele behoeftes van onze bezoekers", zegt een woordvoerder. Hij wijst op het openen van de Toverland-camping tijdens de sluiting van het park, de succesvolle Halloween Nights die - in tegenstelling tot in 2020 - volledig konden doorgaan en de terugkeer van schoolreisjes.



Verlies

2020 werd afgesloten met een nettoverlies van 2,85 miljoen euro. Toverland wil nog niet zeggen of er in 2021 wederom sprake was van een verlies. "Die cijfers maken we bekend bij het deponeren van ons jaarverslag", vult een voorlichtster aan.



Toverland verwacht veel van 2022. Komend voorjaar heropent waterbaan Expedition Zork na een grote renovatie. Tegelijkertijd wordt een interactieve ballenbaan in gebruik genomen. Verder staan er verschillende grote evenementen op het programma en presenteert het park een nieuw winterconcept. Voor het eerst gaan alle zes themagebieden 's winters open.