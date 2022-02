Efteling

Redacteur Brabants Dagblad haalt uit naar de Efteling: 'Spookslot verdient bescherming'

Een redacteur van het Brabants Dagblad trekt van leer tegen de Efteling-directie. Journalist Tom Vos vindt het verwerpelijk dat de Efteling ervoor kiest om het Spookslot na 44 jaar af te breken. Het park zou er alles aan moeten doen om klassiekers van weleer te behouden, schrijft hij in een opiniestuk met de titel 'Spookslot in de Efteling verdient bescherming tegen afbraak'.



"Het Spookslot is van fundamenteel belang voor de Efteling en staat symbool voor groter denken dan het Sprookjesbos", legt Vos uit in zijn column. Volgens hem heeft het huidige management niet door hoe waardevol het Spookslot is. Hij heeft dan ook weinig vertrouwen in de vervangende attractie, zelfs als elementen uit het oude spookkasteel bewaard blijven.

"De directie belooft dat het Spookslot een waardige opvolger krijgt, maar de plannen daarvoor zijn niet ontvouwd en dus onduidelijk. Waarom je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt?" Bovendien slaat de Efteling de laatste tijd regelmatig de plank mis, aldus Vos. Hij verwijst naar "recente tegenvallers" als achtbaan Max & Moritz. "Niet alles wat de directie aanraakt, verandert in goud."



Authenticiteit

De redacteur begrijpt dat de Efteling niet eeuwig hetzelfde kan blijven en dat "inwisselbare attracties" soms het veld moeten ruimen. "Maar geen historische, beeldbepalende en toonaangevende bouwstenen zoals het Sprookjesbos, Droomvlucht, de Python en het Spookslot. Die geven de Efteling haar smoel, sfeer en authenticiteit. Daar kun je maar beter van afblijven."



De Efteling beweert oude pracht te koesteren, te beschermen en te herstellen. Dat rijmt niet met de beslissing om afscheid te nemen van het Spookslot, zegt Vos. "Laat de directie zich richten op andere plannen en erin berusten dat het Spookslot onaangeroerd blijft." De sloop is na afloop niet meer terug te draaien, benadrukt hij.



De Indische Waterlelies

De schrijver vreest voor het lot van sprookjes in het Sprookjesbos. "Gaat bijvoorbeeld ook De Indische Waterlelies, net als het Spookslot een niet-interactieve kijkattractie, sneuvelen als daar eveneens de loop uit is?"



Als het aan de Brabants Dagblad-journalist ligt, grijpen de autoriteiten in. "De overheid zou een actievere rol moeten oppakken door bijvoorbeeld elementen in het inmiddels zeventigjarige attractiepark aan te wijzen als cultureel erfgoed, zodat ze betere bescherming genieten. Desnoods krijgen ze een nieuw leven buiten het park."