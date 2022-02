Peppa Pig World of Play Leidschendam

Veel kritiek op entreeprijzen van nieuw Peppa Pig-speelpark: 'Absurde bedragen'

De komst van het nieuwe overdekte speelpark Peppa Pig World of Play zorgt niet alleen voor enthousiaste reacties. Op social media vallen veel mensen over de hoge entreeprijzen van de speelwereld in Leidschendam. Een ticket voor een volwassene met een kind kost in de weekenden 32 euro. Voor een extra kind moet 18 euro afgerekend worden, voor een extra volwassene 8 euro.



Peppa Pig World of Play werkt met speelsessies die twee uur duren. Eén volwassene met drie kinderen zou voor twee uurtjes spelen in totaal 68 euro kwijt zijn, exclusief consumpties en activiteitenpakketten. Voor een hoop Nederlanders zijn dat soort bedragen onbespreekbaar, blijkt uit de vele negatieve commentaren op Facebook en Instagram.

"Was van plan te komen", laat Fikria Aka bijvoorbeeld weten. "Maar sla over. Voor dit bedrag heb ik een heel dagje Blijdorp." Linda Wittkampf noemt de prijzen "nogal jammer", vooral omdat voor kinderen vanaf 1 jaar al een volwaardig ticket gekocht moet worden. "Dit is toch niet normaal?! Vraag me af hoeveel mensen dit gaan doen." Mireille Dielissen: "Ik ga het in ieder geval niet betalen, voor een dreumes en een peuter."



Failliet

Jade Burgmans verwacht dat het Peppa Pig-parkje snel failliet zal zijn. "We hadden ons voorgenomen heel vaak naar jullie toe te gaan, maar zo gaat het hem niet worden helaas", meldt Bianca Buijs. Melissa Dresmé vindt de Efteling - het duurste attractiepark van Nederland - spotgoedkoop vergeleken met de tarieven die Peppa Pig durft te vragen. Chei Ab: "Absurde bedragen."



Ook Marissa Sunny is geschrokken. "Ik dacht: ik boek gelijk voor de kleintjes, maar je begrijpt natuurlijk dat ik geen 51 euro ga betalen voor twee uurtjes spelen! Bizar!" Joyce de Rooij gaat volgende keer gewoon weer naar Monkey Town. "Belachelijke prijzen." Helen Kuipers verwacht dat de hapjes en drankjes eveneens niet te betalen zijn. "Krijg je Peppa ook mee naar huis voor deze prijzen?", vraagt Ilham El zich af.



Waar voor je geld

"Echt jammer dit", verzucht Emma Attitude. "Gun het alle Peppa-fans om lekker te spelen maar op deze manier gaat dat niet lukken. Vraag me ook af of het wel echt waar voor je geld is." Hind Bo: "Benieuwd wie zulke bedragen gaat neerleggen voor twee uurtjes, mij niet gezien." Quinty van Kessel: "Jezus, kijk die prijzen dan." Stephanie Bennink: "En dat voor twee uurtjes."



Het zoontje van Tulay de Vos is helemaal weg van Peppa. "Kleding, speelgoed, alles hebben wij, maar voor die entreeprijs ga ik liever naar de speelgoedwinkel en koop ik Peppa Pig-speelgoed waarmee hij langer dan twee uur speelt." Elisa van Vuuren gaat voor hetzelfde bedrag vijf keer naar Monkey Town. "Wat veel groter is. Daarbij komt ook dat een kindje van 1 bij jullie niet veel te zoeken heeft, als ik de foto's zo zie."



Uitleg

"Dit kan toch niemand betalen?!", schrijft Wieke van Waardenburg. "Waarom geen speciale openingsactie met een normaal tarief?" Linda Thomas: "Ga dit echt niet betalen voor twee uurtjes spelen! Belachelijk om deze prijzen te vragen!" Bert Peters: "Tientje erbij, ben je in de Efteling." Aphroditi Zoulfoukaridis wil weten waarom Peppa Pig World of Play niet op alle kritische berichten reageert. "Ik hoop dat jullie snel met uitleg komen." Denise Kohler heeft ook een advies voor de Peppa Pig-speeltuin. "Ik zou die prijzen nog eens herzien. Want dit is niet leuk meer."



Peppa Pig World of Play is onderdeel van het Zuid-Hollandse winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands. De publieksopening vindt plaats op donderdag 9 februari. Een dag eerder is er een openingsceremonie voor genodigden. Voor de eerste paar openingsdagen zijn al meerdere tijdvakken uitverkocht.