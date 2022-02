Efteling

Efteling-mascotte Pardoes draagt voortaan een pyjama in het Efteling Hotel

De Efteling heeft een nieuw kostuum ontwikkeld voor mascotte Pardoes. Wie blijft slapen in het Efteling Hotel, kan de toverende nar voortaan tegenkomen met een speciale slaapoutfit aan. Pardoes verruilt zijn gebruikelijke kledij 's avonds voor een paarse badjas met sterren en een okergele geruite pyjama.



Verder draagt hij een buidel aan een riem, gemaakt van dezelfde stof als de pyjama. In plaats van een tovenaarshoed heeft hij een paarse slaapmuts met een gele band op zijn hoofd. Ook werd de nar voorzien van aangepaste sloffen.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat de Efteling een volledig nieuwe outfit introduceert voor Pardoes. De laatste wijziging aan het personage vond plaats in het voorjaar van 2020. Sindsdien heeft de nar anatomisch correcte handen, met vijf in plaats van vier vingers per hand.



Lobby

Gasten van het Efteling Hotel kunnen Pardoes dagelijks ontmoeten in en rond de lobby en het Speelkasteel. Hij verschijnt de komende tijd steeds tussen 18.00 en 18.30 uur, tussen 18.45 en 19.15 uur en tussen 19.30 en 20.00 uur.