Efteling

Video: Efteling lanceert feestnummer voor zeventigjarig jubileum

De zeventigste verjaardag van de Efteling wordt dit jaar dagelijks gevierd met een speciaal feestnummer. Om 16.00 uur klinkt de komende maanden een vrolijk verjaardagslied door het hele park, geïnspireerd op de melodieën van bekende Efteling-attracties.



Het nummer wordt geïntroduceerd door Symbolica-lakei O.J. Punctuel. "De Efteling bestaat dit jaar zeventig jaar", zegt hij. "De medewerkers van de Efteling hebben speciaal voor deze gelegenheid een verjaardagslied gemaakt. Ze spelen en zingen het speciaal voor u. Luister, geniet en feest mee. Hiep, hiep, hoera!"

Er zijn ook vertalingen in het Engels, Frans en Duits. Vervolgens klinkt trompetgeschal dat we kennen van De Magische Klok, één van de eerste sprookjes in het Sprookjesbos. Het gaat om het eerste gedeelte van Capriccio Italien van de Russische componist Tsjaikovski.



Baron 1898

Het lied zelf start en eindigt met de bekende melodie van Happy Birthday to You. Verder zijn de soundtracks van Baron 1898, de Piraña, Max & Moritz en De Vliegende Hollander te horen, in een speciaal Happy Birthday-jasje.



In de bijbehorende videoclip deelt een medewerkster feesthoedjes, toeters, buttons en vlaggetjes uit bij de genoemde attracties. Medewerkers bespelen instrumenten en voeren een dansje op. De clip eindigt bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, waar ook Pardoes, Roodkapje en O.J. Punctuel zich laten zien.