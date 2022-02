Dolfinarium

Website aangepast: Dolfinarium claimt niet meer dat dolfijnen gelukkig zijn en tientallen kilometers zwemmen

Enkele omstreden teksten over dolfijnen op de website van het Dolfinarium zijn aangepast. Dierenrechtenorganisatie Bite Back ziet het als een teken dat het zeedierenpark nattigheid voelt naar aanleiding van een klacht die onlangs werd ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Volgens het Dolfinarium zelf staan de wijzigingen daar los van.



Op een pagina met "feiten en fabels" over het Dolfinarium werd eerder beschreven dat de dolfijnen in het park gelukkig waren en voldoende ruimte hebben. Zo viel er onder meer te lezen: "Zijn de dieren in het Dolfinarium gelukkig? Absoluut! Die vraag kunnen we met een volmondig 'ja' beantwoorden."

Het Dolfinarium beweerde te kunnen controleren of dieren zich goed voelen. "Zo weten we precies of de dieren ziek zijn (en dan maken wij ze natuurlijk beter) of dat ze juist supergoed in hun vel zitten. Onze dieren zijn actief en enthousiast en dat zie je!"



Verwijderd

Dat gedeelte werd volledig van de pagina verwijderd. In plaats daarvan wordt nu beschreven dat het welzijn van de dolfijnen "gewaarborgd is" door de aanwezigheid van voldoende voedsel, de afwezigheid van bedreigingen en het leven in groepen. Het Dolfinarium claimt niet meer dat de dieren gelukkig zijn. "Wanneer ze soms afwijkend gedrag vertonen, wordt dit snel opgemerkt door ons professionele team van dierenartsen en dierenverzorgers."



Ook een gedeelte over de ruimte die de dolfijnen hebben, werd herschreven. De oude tekst luidde als volgt: "Hebben de dieren voldoende ruimte? Absoluut. De dieren hebben meer dan genoeg bewegingsvrijheid en kunnen in hun leefgebied ontzettend veel plekken verkennen en ontdekken. Het Dolfinarium voldoet ruimschoots aan de hoogste standaarden die worden bepaald vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid."



Showarena

Een twijfelachtige uitleg, aangezien het Dolfinarium juist op de vingers is getikt door de overheid omdat verschillende verblijven nĂ­et voldoen aan de Europese richtlijnen. Met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is afgesproken dat de showarena van de dolfijnen en het verblijf van de Californische zeeleeuwen de komende tijd aangepast moeten worden.



Nu wordt de gevoelige vraag op een heel andere manier beantwoord. Het park geeft toe dat een dierentuinverblijf de natuurlijke situatie nooit kan evenaren. "Het besloten leefgebied van de dolfijnen in het Dolfinarium is voor dolfijnen geen probleem zolang hun veiligheid en gezondheid gewaarborgd is."



Tientallen kilometers

Een andere passage die inmiddels nergens meer te bekennen is: "Is de toevoeging van chloor aan het water schadelijk? Nee, uit ervaring weten we dat chloor niet schadelijk is voor de huid of de ogen van dolfijnen. Wij voldoen dan ook ruimschoots aan de wettelijke normen." Ook deze bewering durft het Dolfinarium niet meer aan: "Dolfijnen zwemmen in het wild tientallen kilometers per dag. Doen ze dat in het Dolfinarium ook? Jazeker!"



Dierenrechtenorganisatie Bite Back diende in december een klacht in bij de RCC naar aanleiding van de dubieuze teksten. Die wordt nog behandeld. Voorzitter Alex Romijn ziet de aanpassingen alvast als een overwinning. "Jarenlang is het Dolfinarium weggekomen met het geven van verkeerde informatie aan de consument door feiten weg te laten. Nu de publieke opinie rondom het Dolfinarium keert, liggen ze onder een vergrootglas en zien ze zich gedwongen hun woorden goed af te wegen."



Slogan

Volgens Dolfinarium-manager Alex Tiebot hebben de wijzigingen niets te maken met de ingediende klacht. "We passen de teksten op onze website voortdurend aan, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten", meldt hij aan Looopings. Een andere klacht, over de slogan van het park, werd eerder gegrond verklaard. Het Dolfinarium is tegen die uitspraak in beroep gegaan.