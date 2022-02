Europa-Park

Oud achtbaankarretje Europa-Park krijgt nieuwe plek op busstation

Een oud karretje van een achtbaan in Europa-Park heeft een opvallende nieuwe plek gekregen. Het voertuig staat sinds kort op het dak van een busstation in de Duitse plaats Ringsheim, op ongeveer 5 kilometer van het pretpark. Er werd een speciale rail voor gebouwd.



Daarbij staat ook het logo van Europa-Park. Het gaat om een karretje van de overdekte achtbaan Eurosat, dat voor het laatst gebruikt werd in 2017. Sinds 2018 staan er nieuwe treinen op de baan. Nu wordt een origineel bakje gebruikt als decoratie.

Bezoekers die per trein naar Europa-Park reizen, arriveren in Ringsheim. Vanuit daar kunnen ze een bus nemen naar hun eindbestemming. Het treinstation werd in december al officieel vernoemd naar het attractiepark, in de hoop een nieuwe treinverbinding onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.