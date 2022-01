Efteling

Parkeerterrein Efteling vol: gemeente deelt tientallen boetes uit aan foutparkeerders

De Efteling heeft zondagmiddag een hoop bezoekers naar huis moeten sturen omdat het parkeerterrein vol was. Sommige automobilisten lieten het er niet bij zitten. Zij parkeerden hun wagen in omliggende woonwijken in Kaatsheuvel, zodat ze toch naar binnen konden. Dat is ook de gemeente niet ontgaan.



Controleurs hebben tientallen foutparkeerders in straten rond de Efteling op de bon geslingerd. Uiteindelijk zijn er 32 boetes uitgedeeld, vertelt een gemeentewoordvoerder aan Looopings. Voor foutief parkeren bedraagt de boete in Nederland 100 euro.

De Efteling had vooraf niet gerekend op zo veel drukte. Dagbezoekers moeten vooraf online een aankomsttijd selecteren, maar abonnementhouders hoeven dat niet. Daardoor weet de Efteling vooraf nooit hoeveel abonnees er langs zullen komen.



Coronasluiting

Het sprookjespark ging afgelopen woensdag weer open na een coronasluiting van vijfenhalve week. Op de parkeerplaats vinden werkzaamheden plaats, waardoor grote delen ervan momenteel niet gebruikt kunnen worden.



Hoe gaat dat de komende weken, mocht het wederom druk worden? Daar heeft een voorlichter van de Efteling nog geen concreet antwoord op. "We gaan goed kijken hoe we dit de komende weekenden kunnen voorkomen", zegt hij.