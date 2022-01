Attractiepark Toverland

Toverland geeft bezoekers voorproefje op renovatie waterbaan

Toverland laat bezoekers alvast zien wat er gaat gebeuren met waterbaan Expedition Zork. Half december maakte het attractiepark bekend dat de boomstambaan grondig opgeknapt gaat worden. Sinds afgelopen weekend kunnen nieuwsgierigen enkele ontwerptekeningen bekijken in het park zelf.



In het overdekte themadeel Wunderwald is daarvoor een speciaal huisje ingericht: Maximus' Bauhaus. Volgens het verhaal heeft uitvinder Maximus Müller zelf een transportsysteem ontwikkeld om op zoek te kunnen naar het mythische wezen Zork.

"Om met eigen ogen te ontdekken of de geruchten over het moeraswezen waar zijn, heb ik een enorme vaargeul aangelegd", valt te lezen in aantekeningen van Müller op de Toverland-site. "In een noeste, uitgeholde boomstam baan ik me een weg langs stoere rotsformaties, over het uitgestrekte meer en door dichte bossen."



Details

In Maximus' Bauhaus, gelegen bij de uitgang van Expedition Zork, liggen verschillende verfrommelende tekeningen op een werktafel. Ook aan de muur zijn ontwerpen opgehangen, tussen het gereedschap. De komende weken worden meer tekeningen toegevoegd. Toverland belooft dat bezoekers zo als eerste op de hoogte zullen zijn van "exclusieve details".