Efteling

Efteling roept publiek op om thuis te blijven vanwege drukte, maar verkoopt nog wel tickets

De Efteling is behoorlijk in trek in het eerste weekend na de coronasluiting. Via social media vraagt het attractiepark om vandaag niet meer langs te komen vanwege de grote drukte. "Oproep: kom vandaag niet meer naar de Efteling", valt te lezen in een bericht op de officiële Facebook-groep van het park.



"Het mooie weer zorgt er dit eerste weekend na de lockdown voor dat veel gasten ons weten te vinden", luidt de mededeling van de Efteling. "Daarom vragen we je vriendelijk om je bezoek uit te stellen en een andere dag te plannen voor je bezoek."

Inmiddels is duidelijk dat er volgens de Efteling geen parkeerplekken meer beschikbaar zijn. Wie nog aan komt rijden, wordt direct weggestuurd door aanwezige medewerkers. Daar wordt echter geen melding van gemaakt op de Efteling-site.



Abonnementhouders

Ondertussen verkoopt de Efteling nog gewoon toegangsbewijzen. Online zijn tickets verkrijgbaar voor 41 euro per stuk, geldig op zondag 30 januari. Abonnementhouders hoeven hun bezoek op dit moment niet vooraf te reserveren. Ondanks de drukte worden zij momenteel ook nog gewoon binnengelaten, mits ze niet met auto komen.



Dagbezoekers moeten bij het bestellen van entreebewijzen een tijdslot voor aankomst selecteren, om opstoppingen en lange wachtrijen bij de ingang te voorkomen. Toch werd het daar vanochtend opvallend druk. Ook bij de attracties, toiletten en horecalocaties staan lange rijen.



Afstand houden

Door de coronamaatregelen draaien de attracties niet op de volledige capaciteit. In karretjes en bootjes moet men anderhalve meter afstand houden, waardoor veel zitplaatsen niet gebruikt kunnen worden. Het maximale bezoekersaantal van de Efteling ligt dan ook een stuk lager dan gewoonlijk.