Efteling

Video: Efteling-fans staan massaal in de rij voor nieuwe Sindbad-pins

Het uitbrengen van nieuwe pins heeft vandaag voor enorme rijen gezorgd in de Efteling. In het attractiepark werd zondagmiddag een pinset verkocht die in het teken staat van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad. Efteling-fans stroomden massaal toe.



Om om de souvenirs te bemachtigen, konden geïnteresseerden zich melden op het Dwarrelplein bij de entree. Daar werden tussen 11.00 en 12.00 uur bonnetjes uitgedeeld, waarmee de pins tussen 12.00 en 14.00 uur opgehaald konden worden op het plein bij bootjesmolen Sirocco.

Zowel op het Dwarrelplein als bij Sirocco ontstond een gigantische rij. In het Reizenrijk liep de wachtrij zelfs langs de Speelweide, tot aan de EHBO-post naast het Carrouselpaleis. Op social media valt te lezen dat bezoekers twee uur in de rij stonden. Per set moest 17,50 euro betaald worden. Er zijn 2600 exemplaren gemaakt.