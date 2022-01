Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands zorgt voor romantisch valentijnsdiner in de jungle

Geliefden kunnen op maandagavond 14 februari een romantisch avondje uit in Wildlands Adventure Zoo Emmen. De Drentse dierentuin organiseert een speciaal valentijnsdiner in de overdekte jungle Rimbula, onderdeel van parkdeel Jungola. Bezoekers nuttigen een driegangendiner op een verlicht terras. Ook maken ze een boottochtje over de Rimbula River.



"De romantische achtergrondmuziek wordt verzorgd door de tropische vogels, krekels en kikkers uit de jungle", laat Wildlands weten. "Terwijl de stellen genieten van een welkomstcocktail met amuse, maken zij een tochtje over de Rimbula River."

Er zijn drie verschillende hoofdgerechten waar uit gekozen kan worden: zeebaars met limoencrème, entrecote met karameltop en piccalilly en risotto met beukenzwammetjes en parmezaanse kaas. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dat kan per e-mail.



Mondkapjes

Wildlands vraagt 40 euro per persoon voor het diner op Valentijnsdag, dat duurt van 18.00 tot 22.00 uur. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht. Verder moeten er mondkapjes gedragen worden in de jungle, behalve tijdens het eten en drinken.