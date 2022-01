Efteling

Spookslot in de Efteling wint aan populariteit door aankondiging sloop: lange wachtrij

Het Spookslot in de Efteling is een stuk populairder geworden door de aankondiging dat de attractie gaat verdwijnen. Maandag werd duidelijk dat de spookruïne na het hoogseizoen definitief sluit. Normaal gesproken laten Efteling-bezoekers het Spookslot massaal links liggen, maar vandaag stond er voor het eerst in zeer lange tijd weer eens een wachtrij.



Nederlanders maken van de gelegenheid gebruik om de spookvoorstelling uit 1978 nog een keer te bekijken nu het nog kan. De wachttijd bij het spookhuis liep zaterdagmiddag op tot dertig minuten. Daarmee stond het Spookslot plotseling in de top vijf van drukste Efteling-attracties, net achter Joris en de Draak, de Python, Symbolica en Baron 1898.

De exacte sluitingsdatum van het Spookslot is nog niet bekendgemaakt. Het is aannemelijk dat de attractie in ieder geval in het hoogseizoen geopend blijft, tot begin september 2022. Daarna starten de werkzaamheden voor de vervanger, die de werktitel Danse Macabre draagt.