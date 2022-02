Walibi Holland

Tekeningen uitgelekt: dit is Walibi Holland van plan met themagebied Zero Zone

In Walibi Holland wordt deze winter themadeel Zero Zone vernieuwd. Uitgelekte ontwerpen laten zien wat het pretpark van plan is. Tijdens een digitale personeelsbijeenkomst werden afgelopen weekend drie tekeningen getoond. Walibi wil de stijl van achtbaan Lost Gravity (2016) ook in de rest van het gebied doorvoeren.



In Zero Zone staan naast Lost Gravity ook waterbaan Crazy River, kinderachtbaan Drako, frisbee The Tomahawk en spellengalerij Silver Dollar Games. Verder ligt er een treinstation van de Walibi Express. Tot nu toe bestond het gebied uit een mengelmoes van verschillende thema's, namelijk een Canadese houtzagerij, een meteorietinslag, een cowboystadje en een ziekenhuis.

Men borduurt dit jaar voort op het verhaal over de meteorietinslag, die er onder meer voor heeft gezorgd dat de zwaartekracht is verdwenen. Voorheen werd de entree van Zero Zone gevormd door een enorme boog in de stijl van het aangrenzende kindergebied Walibi Play Land. Nu komt er een entreepoort vormgegeven als een enorme magneet, waar ijzeren voorwerpen tegenaan zijn gevlogen.



Elektriciteit

Het station van boomstambaan Crazy River wordt aangekleed als een centrale waar elektriciteit wordt opgewekt, met veel buizen en meetapparatuur. Directrice Mascha Taminiau gaf tijdens de presentatie direct aan dat een torentje op het stationsgebouw inmiddels al wegbezuinigd is.



Walibi knapt ook het toiletblok tegenover Lost Gravity op. Op het plein voor de toiletten wordt een put aangelegd met een fonteintje. De grote loods erachter wordt geschilderd in een zwart-witpatroon. In dat gebouw was eerder virtualreality-attractie NeuroGen te vinden. Walibi werkt aan een nieuwe invulling voor die locatie, liet een woordvoerster eerder al weten.



Festivals

Zero Zone is het vijfde themagebied van Walibi Holland dat een metamorfose ondergaat, na Main Street (2018), Wilderness (2019), Speed Zone (2020) en Exotic (2021). Alleen Walibi Play Land en W.A.B Plaza zijn nog niet aan de beurt gekomen. Het attractiepark laat zich naar eigen zeggen inspireren door de sfeer van grote steden en festivals. De ontwerpen zijn gemaakt door de Leisure Expert Group uit Amsterdam.