Efteling

Waterspeelplaats zonder water: Efteling opent nieuwe attractie Archipel

De Efteling heeft vanmiddag een nieuwe attractie geopend. Dinsdag 1 februari 2022 gaat de boeken in als de openingsdatum van waterspeelplaats Archipel, onderdeel van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad in parkdeel Reizenrijk.



Het avontureneiland was afgelopen week al af bij de heropening van het park. Toen bleef Archipel echter gesloten vanwege de lage temperaturen. Vervolgens heeft de Efteling het water in de speeltuin weg laten lopen. Daardoor is het gebied nu begaanbaar zonder een risico op natte voeten.

Archipel is vormgegeven als een oosters vissersdorp, met een strandje en verschillende bamboehutjes op palen. Bezoekers komen één bewoner tegen: een bebaarde paalvisser. Hij heeft al beet. Verspreid over het eiland liggen kistjes, tonnen, balken, steigers, trappetjes, klimtoestellen en een scheepswrak. Die kunnen 's zomers gebruikt worden om droog te blijven tijdens een wandeling.



Onweer

Eén van de bamboehutjes is afkomstig uit het verdwenen Avonturen Doolhof (1995). De speelplaats is na zonsondergang en bij extreme weersomstandigheden, zoals onweer, gesloten. Een informatiebord bij de entree maakt melding van een waterdiepte van 20 tot 30 centimeter. "Let op! Houd toezicht i.v.m. waterdiepte", valt daarop te lezen.



Bij Wereld van Sindbad, ontworpen door Sander de Bruijn, horen ook bootjesmolen Sirocco - de opvolger van Monsieur Cannibale - en achtbaan Vogel Rok. Er volgt op een later moment nog een tweede bouwfase, waarbij Archipel uitgebreid zal worden. Dan krijgt ook restaurant Panorama een opknapbeurt.