Efteling

Efteling verhuist La Place naar restaurant bij Vogel Rok

Het La Place-restaurant in de Efteling krijgt een nieuwe locatie. De Vrolijke Noot, gelegen op het Dwarrelplein bij de hoofdentree, is vanaf april gesloten om plaats te maken voor een nieuw hotel. De samenwerking tussen de Efteling en La Place komt daarmee echter niet ten einde.



Het La Place-concept wordt namelijk verplaatst naar Panorama, het restaurant naast achtbaan Vogel Rok in parkdeel Reizenrijk. Dat melden ingewijden aan Looopings. Het zelfbedieningsgedeelte van het etablissement wordt over een tijdje omgebouwd tot een La Place-vestiging. Later dit jaar vindt de heropening plaats.

De Efteling kan het nieuws nog niet bevestigen. Een deel van het personeel is al wel geïnformeerd. Restaurant Panorama moet uiteindelijk onderdeel worden van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad, met bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en Vogel Rok.



Werkzaamheden

Naast de zelfbedieningslocatie huisvest het Panorama-complex ook een apart à-la-cartegedeelte. Dat restaurant wordt niet overgenomen door La Place. Het nieuwe hotel op het Dwarrelplein moet in 2024 af zijn. Op dit moment vinden in het entreegebied op veel plekken ingrijpende voorbereidende werkzaamheden plaats.



La Place is de restaurantformule van supermarktketen Jumbo. De Vrolijke Noot opende in juli 2018. De samenwerking met de Efteling omvat ook een speciaal Efteling-kindermenu, dat verkrijgbaar is bij bijna alle La Place-restaurants in Nederland. Een aantal vestigingen werd bovendien voorzien van een Efteling-speelhoek.