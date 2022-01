Peppa Pig World of Play Leidschendam

Openingsdatum van nieuw Peppa Pig-speelpark bekendgemaakt

De opening van een nieuw Peppa Pig-speelpark in Leidschendam vindt plaats op donderdag 10 februari. Dat heeft eigenaar Merlin Entertainments zojuist bekendgemaakt. Peppa Pig World of Play is een kleinschalig overdekt pretpark voor de allerkleinsten, onderdeel van winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands.



Vergelijkbare trekpleisters zijn al langer te vinden in de Verenigde Staten en China. De vestiging in Zuid-Holland de eerste in Europa. Er kan gespeeld worden op herkenbare locaties uit de animatieserie, zoals een boomhut, een fort, een trein en een supermarkt.

Verder zijn er "virtuele modderpoelen om in te springen", beloven de initiatiefnemers. Peppa Pig World of Play Leidschendam heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter. Kinderen van 1 tot en met 8 jaar kunnen zich er naar verwachting twee uur vermaken.



Souvenirwinkel

De binnenspeeltuin is straks dagelijks geopend tot 18.00 uur. Tickets moeten online gereserveerd worden voor een specifiek tijdslot. Het laatste tijdvak start om 16.00 uur. Een inpandige souvenirwinkel met Peppa Pig-spullen blijft op sommige dagen langer open.



Er wordt gewerkt met variabele entreeprijzen, afhankelijk van de verwachte drukte. Een regulier toegangsbewijs is geldig voor één volwassene en één kind van 1 tot en met 8 jaar. Daarvoor moet in een weekend in februari 32 euro betaald worden.



Extra kind

Voor het toevoegen van een extra kind rekenen bezoekers 18 euro af. Twee uurtjes spelen kost voor één volwassene en drie kinderen dan bijvoorbeeld in totaal 68 euro. Kinderen moeten altijd begeleid worden door een volwassene. Volwassenen zonder kinderen zijn niet welkom.



Op woensdag 9 februari, een dag voor de publieksopening, is er al een openingsceremonie voor genodigden. Eigenlijk had de officiële opening in december 2021 moeten plaatsvinden. Door de coronarestricties ging dat uiteindelijk niet door.