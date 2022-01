Plopsaland De Panne

Moeder en dochter riskeren cel voor wangedrag in Plopsaland

Een 47-jarige vrouw en haar 21-jarige dochter hebben zich vorig jaar flink misdragen in Plopsaland De Panne. Dat melden Belgische media. Ze weigerden een mondkapje op te zetten en zochten ruzie met het personeel. Beiden riskeren een celstraf.



De vrouwen bezochten Plopsaland op 21 juni 2021. Een medewerker sprak het duo aan omdat ze in één van de attracties geen mondkapje droegen. Daar waren moeder en dochter niet van gediend. Er ontstond een discussie die al snel ontspoorde.

Een aangesnelde steward werd door de oudere vrouw in het gezicht en in zijn haar gespuugd. Daarnaast gaf ze hem een vuistslag en enkele schoppen. Toen de parkmanager zich ermee bemoeide, liep het incident verder uit de hand. Ook de dochter zwengelde nu haar speekselkanon aan.



Boete

Daarop wilde de parkmanager de politie bellen, maar zijn mobiele telefoon werd uit zijn hand geslagen. Uiteindelijk kon de politie toch tussenbeide komen. Tegen de moeder is zes maanden cel en een boete van 1200 euro geëist. De dochter zou 800 euro moeten betalen en drie maanden achter de tralies belanden.



De advocaat van het duo geeft het wangedrag toe, maar hoopt dat zijn cliënten er dankzij hun blanco strafblad met een taakstaf van afkomen. Op vrijdag 25 februari doet de rechter uitspraak.