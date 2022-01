Duinrell

Duinrell prikt nieuwe datum voor muziekfestival: zondag 15 mei

Duinrell heeft een nieuwe datum geprikt voor het One Two Tribute Festival: zondag 15 mei 2022. Eigenlijk zou het muzikale evenement plaatsvinden op 10 mei 2020. De uitbraak van het coronavirus gooide toen roet in het eten.



Twee jaar later durft het Wassenaarse attractiepark het organiseren van het festival met coverartiesten wel weer aan. "Duinrell heeft goede hoop dat het muziekfestijn dit jaar veilig haar doorgang kan vinden", meldt een woordvoerster. Het park is op 15 mei geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Duinrell wordt voor één dag getransformeerd tot een festivalterrein met tributebands. Er komt een groot buitenpodium waar imitators van onder andere Amy Winehouse, Tina Turner en Michael Bublé optreden, onder begeleiding van de negenkoppige band Candy Angels.



ABBA

Op een podium bij het Zomertheater worden ABBA-hits ten gehore gebracht. Ook de Haagse rockformatie The Clarks is daar te zien. De attracties en het Tikibad zijn gewoon geopend. Tickets worden online verkocht voor 24,95 euro.