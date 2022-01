Efteling

Benoeming Efteling-directeur als commissaris SnowWorld gaat toch door

Efteling-directeur Fons Jurgens wordt toch commissaris van SnowWorld. Eerder deze week ontstond ophef omdat de raad van de skihallenketen mede dankzij Jurgens benoeming voor meer dan tweederde uit mannen zou bestaan. Dat is tegen de wet. Het bedrijf heeft daar nu een oplossing voor gevonden.



Vanaf vandaag bestaat de afgeslankte raad uit voorzitter Koen Hoffman, Freya Loncin én Jurgens. Bij de volgende aandeelhoudersvergadering in maart komen daar twee nieuwe leden bij: Lian Doesburg en Michael Schenk. Die laatste zou eigenlijk vandaag al benoemd worden, maar dat is dus uitgesteld.

Sinds 1 januari moeten beursgenoteerde ondernemingen aan strenge regels voldoen bij het benoemen van nieuwe commissarissen. Minimaal één derde van de raad dient daarna vrouw zijn en minimaal één derde man.



Akkoord

SnowWorld voldoet vanaf vandaag exact aan het wettelijke criterium. Als de aandeelhouders straks officieel akkoord gaan met de benoeming van Doesburg en Schenk bestaat de raad van commissarissen zelfs voor 40 procent uit vrouwen.