Holy Moly Trip

Nieuwe attractie in Breda: bezoekers dwalen door raadselachtig oud theater

In de binnenstad van Breda is onlangs een nieuwe walkthrough-attractie geopend: Holy Moly Trip, onderdeel van restaurant en comedyclub Holy Moly. Het gaat om een combinatie van een theaterbeleving, een surrealistische wandeling en een escape room. Bezoekers wanen zich achter de schermen van een mysterieus oud theater, waarvan ze gaandeweg de geschiedenis ontrafelen.



Daarvoor dwalen ze rond door zeventien raadselachtige ruimtes, met een koptelefoon op hun hoofd. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Het verhaal draait om oprichter Holy Moly en zijn vrouw Magdalena Moly. "In deze ervaring komen drama, hartstocht en spanning samen", aldus de initiatiefnemers.

Het concept vertoont enkele gelijkenissen met de Tilburgse attractie Doloris, geopend in 2019. Eigenlijk had de Holy Moly Trip al in het voorjaar van 2022 af moeten zijn. Uiteindelijk vond de officiële openingsceremonie plaats op 26 januari 2023, na enkele maanden proefdraaien. Op YouTube is een korte making-of-video te vinden waarin de bedenkers meer vertellen over de ontwikkeling.



Minimumleeftijd

De attractie is voorlopig geopend op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 19 euro per persoon. Er geldt een minimumleeftijd van 8 jaar. Kinderen tot 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Telefoons mogen niet mee naar binnen. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat ze af en toe zullen kruipen en klimmen.