Amerikaanse talkshowhosts nemen Disneyland Paris op de hak: 'Kan echt niet door de beugel'

Disneyland Paris is plotseling wereldnieuws. Niet met een nieuwe attractie of een groot ongeluk, maar met een nieuwe outfit voor Minnie Mouse. De beroemde muis draagt in maart tijdelijk een broekpak van modeontwerpster Stella McCartney. Die beslissing zorgt met name overzees voor heel wat commotie.



Nadat de conservatieve nieuwszender Fox News en Hillary Clinton zich al met de kwestie bemoeiden, kwam Disneyland Paris ook voorbij in verschillende bekende Amerikaanse latenighttalkshows. Zo lieten presentatoren Stephen Colbert, Jimmy Kimmel en Seth Meyers hun licht schijnen over de kwestie.

"Jammer genoeg praat dit het nog steeds niet goed dat je je vrouw meenam naar Parijs... om vervolgens naar Disneyland te gaan", grapte Meyers in zijn show Late Night with Seth Meyers op NBC.



Donald Duck

"Helaas loopt Donald Duck nog steeds rond met een blote cloaca", luidde de komische reactie van Stephen Colbert van The Late Show (CBS) op de nieuwe Minnie-kleding. "Zwaaiend in de wind. Het kan echt niet door de beugel. Kinderen zien het." Vervolgens nam hij het concept van een Disney-pretpark in Frankrijk op de hak.



"Disneyland Paris is net als het gewone Disneyland, maar dan een stuk meer existentieel." Colbert imiteerde voor de gelegenheid een peinzende, rokende Fransman in een zwart-witscène, met typisch Franse muziek op de achtergrond. "It ees a small world after all", verzuchtte hij, gevolgd door enkele zinnen die zo uit een Franse arthousefilm kunnen komen. "De dood wacht op ons allemaal."



Superfeministisch

De presentator refereerde ook aan de ophef bij Fox News. "Je moet wel een wanhopige trol zijn om hier een probleem van te maken. Dus daarom maakte Fox News hier een probleem van." Na het tonen van het Fox-fragment laat Colbert zien hoe gruwelijk de Disney-mascotte eruitzag in haar beginjaren. "We moeten terug naar de superfeministische originele Minnie Mouse: een platgeslagen pompoen waar een bloem uit groeit. Dat zijn pas hete vrouwelijke vormen."



Comedian Jimmy Kimmel besloot in zijn programma Jimmy Kimmel Live op ABC bijna het volledige Fox-interview te laten zien. "Niemand was meer van streek dan Candace Owens, die dit ziet als de zoveelste poging van links om dit land uit elkaar te trekken."



Andere kanalen

Kimmel richtte zich direct tot Owens. "Maar jij bent de enige die hierover praat! Niemand heeft het over Minnie Mouse op de andere kanalen. Als een nieuwe outfit van Minnie Mouse je van streek maakt, raad ik je aan om 4 jaar oud te worden. Trouwens: als je een muis ziet lopen met een broekpak aan, dat zou best gaaf zijn, toch?"



Overigens is ABC, voluit American Broadcasting Company, sinds 1996 eigendom van The Walt Disney Company. Daarmee hebben de tv-zender en Disneyland Paris hetzelfde moederbedrijf.