Efteling

Nieuwe taakverdeling binnen directie Efteling

De taakverdeling binnen de Efteling-directie is per 1 januari gewijzigd. Alle vier de directieleden kregen een aangepaste functieomschrijving. Zo is algemeen directeur Fons Jurgens voortaan ook verantwoordelijk voor de pijlers organisatie en innovatie.



Commercieel en creatief directeur Koen Sanders wordt voortaan directeur product, markt en imago genoemd. In die hoedanigheid houdt hij zich bezig met marketing en sales, maar ook met alles wat er in het park gerealiseerd wordt.

Sinds vorig jaar nam hij eveneens de verblijfsaccommodaties onder zijn hoede. Dat onderdeel verhuist naar Nicole Scheffers, die tussen 2018 en 2021 al directrice voor de hotels en vakantieparken was. Haar titel luidt voortaan directrice park en resorts. In die hoedanigheid houdt ze zich bezig met de dagelijkse operationele zaken.



Vertrek

Het takenpakket van financieel directeur Daan van Baarsen wordt aangevuld met de onderdelen finance en support. De Efteling-directie bestaat sinds het vertrek van Coen Bertens in 2021 uit vier in plaats van vijf personen.