Avonturenpark Hellendoorn

Onderdelen van nieuwe achtbaan gearriveerd in Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn kan beginnen met de bouw van een nieuwe achtbaan. Het Overijsselse pretpark nam een spinning coaster over van een Mexicaans pretpark. De afgelopen maanden werd de baan onder handen genomen door de firma Most Revisie. Na een opknap- en schilderbeurt zijn de eerste onderdelen vanochtend gearriveerd op de bouwplaats.



Op het terrein van 1500 vierkante meter wordt de achtbaan de komende weken in elkaar gezet. Het gaat om een standaardmodel van de Franse fabrikant Reverchon, met een hoogte van 13 meter en een topsnelheid van zo'n 50 kilometer per uur. Veel mensen zullen het type kennen van de kermis.

In Hellendoorn wordt de 420 meter lange attractie onderdeel van een themagebied rond draken en ridders. Daar staan ook loopingachtbaan Balagos en de heen en weer slingerende schijf Het DrakenNest. Er komt een stationsgebouw in de vorm van een middeleeuwse burcht. Binnenkort wordt de naam bekendgemaakt.