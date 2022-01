Madame Tussauds Amsterdam

Taakstraf geëist tegen Lil' Kleine vanwege mishandeling: wat doet Madame Tussauds?

Mag rapper Lil' Kleine blijven staan in Madame Tussauds Amsterdam? Daarover is nog geen definitieve beslissing genomen, vertelt een woordvoerster van de wassenbeeldenattractie aan Looopings. De artiest wordt beschuldigd van mishandeling.



Hij zou in december 2019 een man mishandeld hebben in een nachtclub op het Amsterdamse Rembrandtplein. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdag een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Zanger Marco Borsato, die onlangs in opspraak kwam vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, is sinds kort geen onderdeel meer van Madame Tussauds. Mogelijk wacht het wassenbeeld van Lil' Kleine hetzelfde lot. Volgens een voorlichtster wordt daar de komende weken over nagedacht. "We gaan dit peilen bij onze bezoekers, zoals we dit altijd doen als we open zijn."



Aangifte

Eerder liet de woordvoerster weten dat beelden altijd worden weggehaald als er aangifte tegen een persoon is gedaan. "Wij kiezen er dan voor om het beeld voorlopig te verwijderen", gaf ze aan. Toen bleek dat er al lang geleden aangifte tegen Lil' Kleine is gedaan én dat hij zich al eerder schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, openlijk geweld en winkeldiefstallen, moest de voorlichtster haar woorden terugnemen. Daarop gaf ze aan eerst het onderzoek te willen afwachten.



Uit dat onderzoek is nu gebleken dat de rapper het slachtoffer meerdere malen heeft getrapt. De officier van justitie acht de mishandeling daarom bewezen. Bij het bekijken van camerabeelden gaf de rechter aan inderdaad trappende bewegingen te zien.



Positief nieuws

Madame Tussauds gaat niet inhoudelijk in op die nieuwe berichten. Inmiddels wil de woordvoerster geen verdere toelichting meer geven. "Wij zetten een punt achter dit onderwerp in de media en richten ons op positief nieuws."



De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak. Vooralsnog staat Lil' Kleine, die in het dagelijks leven Jorik Scholten heet, nog gewoon in Madame Tussauds. De 27-jarige artiest is bekend van nummers als Drank & Drugs, Stripclub, Loterij en Krantenwijk.