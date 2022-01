Efteling

Vliegende tempel Pagode in de Efteling maandenlang dicht voor onderhoud

De Pagode in de Efteling is binnenkort maandenlang buiten gebruik. Op maandag 28 februari sluit de vliegende Thaise tempel uit 1987 voor een grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot begin juni duren. Het park spreekt over een "omvangrijke" klus.



Tijdens de renovatie worden drie verschillende zaken aangepakt: het vervangen van de lagers, het vernieuwen van de besturing en het onderhouden van de hydraulische systemen. "De onderdelen die ervoor zorgen dat de attractie soepel beweegt, de lagers, hebben in die 35 jaar wat slijtage opgelopen", vertelt strategisch projectleider Peter Couwenberg.

"Goed om deze nu te vervangen. Daarvoor moet de stalen arm van 225.000 kilo van het 340.000 kilo zware betonnen contragewicht getild worden en de lagers van de as in het scharnierpunt." Bij de tempel en het contragewicht komen kranen te staan om alles in balans te houden. "Bovendien wordt een hijsframe gebouwd, waarmee we de arm stukje voor stukje kunnen optillen tot ongeveer anderhalve meter hoogte."



Rolsysteem

De Efteling zorgt voor een extra constructie die moet voorkomen dat de arm wegschiet, aldus Couwenberg. "En een soort rolsysteem zodat de tempel eventueel een stukje kan meerollen. Sensoren houden elke millimeter in de gaten, zodat we altijd weer terug kunnen naar het nulpunt." Het vervangen van de lagers neemt vier weken in beslag.



Daarna komt de besturing aan de beurt. "We gaan weer terug naar het originele systeem van sleepringen met koolborstels, maar dan in verbeterde vorm." De huidige aansluiting heeft een zware kabel, die door het extra gewicht zorgt voor een lagere capaciteit. Door voor een andere opzet te kiezen, kunnen straks honderd personen per vlucht mee in plaats van zestig.



Hefcilinders

Sinds 2009 draait de Pagode afwisselend links- en rechtsom. Na de aankomende onderhoudsbeurt zal de tempel weer steeds dezelfde kant op draaien. De twee hydraulische hefcilinders, die de Pagode omhoog brengen, zijn in 2017 nog vervangen. "Maar als gevolg van huidige wet- en regelgeving en de nieuwe besturing moeten we wat zaken wijzigen."



Tegelijkertijd worden alle andere onderdelen van de 45 meter hoge uitkijktoren nagelopen. Zo wordt de tempel opnieuw geschilderd, worden er wijzigingen doorgevoerd in de wachtrij en komt er extra verlichting. Ook zorgt de Efteling voor het beter beveiligen van de poorten, het installeren van een speciale windmeter en de introductie van een portofoonsysteem voor medewerkers.