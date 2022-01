Avonturenpark Hellendoorn

Podcast: hoe ziet de toekomst van Avonturenpark Hellendoorn eruit?

Wat zijn de groeimogelijkheden van Avonturenpark Hellendoorn? Daarover praat marketingdirecteur René Peul in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Hij filosofeert onder meer over een winteropenstelling en het toevoegen van verblijfsaccommodaties. Hoewel daar nog geen concrete plannen voor zijn, zouden dergelijke activiteiten volgens Peul wel bij het Overijsselse pretpark kunnen passen.



De marketingman houdt zich niet alleen bezig met de reclamecampagnes: hij bemoeit zich met alle creatieve processen binnen het park. Zo bedenkt hij concepten voor nieuwe attracties en schrijft hij scripts voor shows. In de podcast legt Peul uit hoe dat zo gegroeid is.

Volgens Peul heeft Avonturenpark Hellendoorn in 2021 uitstekend gedraaid, ondanks de coronamaatregelen. Hij spreekt over de beste zomervakantie aller tijden. In het volledige seizoen lag het bezoekersaantal slechts 23 procent onder dat van topjaar 2019. Mede daardoor was er budget voor een nieuwe spinning coaster, die komend voorjaar opengaat.



Matchen

De laatste tijd probeert het Avonturenpark te focussen op het creëren van coherente themagebieden. Dat is bij bestaande attracties makkelijker gezegd dan gedaan, geeft de directeur toe. Zie bijvoorbeeld maar eens een dinomonorail, een olifantenmolen en een achtbaan met een Frans rioolthema met elkaar te matchen.