The Horror Zone

Halloween in februari: Brabants horror-evenement weer van start gegaan

Griezelen kan tegenwoordig ook ná oktober en november. Halloweenliefhebbers zijn deze maand welkom bij horror-evenement The Horror Zone in het Brabantse dorp Bosschenhoofd. Daar zijn twee spookhuizen en een walkthrough opgebouwd.



The Horror Zone ging half november vorig jaar van start, maar toen moest het evenement al na de eerste avond stopgezet worden vanwege de invoering van de avondlockdown. Nu keert de griezelbeleving terug, op vrijdag 4, zaterdag 5, vrijdag 11 en zaterdag 12 februari.

De spookhuizen en walkthrough kregen de namen McFerguson Meat Factory, Mr. Tannen's County Museum en Forest View County Park. Het jaarthema draait om een vleesfabriek in een stadje in de Amerikaanse staat Texas.



Entreekaarten

Tickets inclusief toegang tot alle attracties kosten online 19,95 euro. Wie entreekaarten ter plekke aan de kassa koopt, betaalt 22,95 euro. The Horror Zone is op de genoemde data open van 19.00 tot 22.00 uur.