Plopsaland De Panne

Fans pleiten voor Samson & Gert-museum in Plopsaland: 'Ultiem eerbetoon'

Fans van Samson & Gert pleiten voor de komst van een museum rond het kinderduo in Plopsaland De Panne. Fansite SamsonWeb is een petitie gestart in de hoop dat het Vlaamse attractiepark wil overwegen om een Samson & Gert-museum in te richten. Plopsa laat in een reactie weten dat Samson al op heel veel plekken vertegenwoordigd wordt.



"Fans constateren dat steeds vaker stukjes Samson-historie uit de Plopsa-parken verdwijnen", schrijft initiatiefnemer Mark Peters. "Dit vraagt om actie!" Volgens de website zijn in de loop der jaren een hoop Samson-verwijzingen weggehaald, zoals waterbaan Het Kasteel van Koning Samson. Nu is ook restaurant Fred Kroket definitief dicht. "Dit tot groot verdriet van de fans."

SamsonWeb vreest dat de bekende tv-hond steeds verder naar de achtergrond zal verdwijnen. "En dat terwijl Plopsaland haar bestaan mede te danken heeft aan de Mickey Mouse van Studio 100, zoals Samson wordt genoemd. Net zoals de Efteling een Efteling Museum heeft, hoort een Samson & Gert-museum gewoon thuis in Plopsaland." De fans spreken over "een ultiem eerbetoon". Ze willen de petitie, die tot nu toe bijna tweehonderd is getekend, komend voorjaar aanbieden aan Plopsa.



Vaste plaats

Plopsa zegt blij te zijn met superfans die ervoor ijveren dat Samson een vaste plaats verdient in de Plopsa-parken. "Of dit nu echt via een petitie moet, dat is een andere zaak", vertelt commercieel directeur Sebastien Momerency van de Plopsa Group aan Looopings. "Men had ons ook even een e-mail kunnen sturen of ons even kunnen aanspreken."



Samson krijgt de laatste tijd juist steeds meer aandacht in de parken, aldus Momerency. "Samson blijft onze absolute lieveling." De directeur vraagt zich af of de bedenkers van de petitie op de hoogte zijn van alle recente Samson-uitbreidingen. Zo hangen Samson & Gert met een foto in elke kamer van het Plopsa Hotel.



Kostuums

"Bovendien is het nieuwe restaurant Le Grand Buffet eigenlijk al een soort Studio 100-museum, met heel wat attributen en kostuums uit Samson & Gert-afleveringen van weleer. Ook in de gangen van het hotel vind je Samson & Gert-memorabilia terug, van de beginjaren tot het afscheid."



Verder staat het busje uit de serie Samson & Marie sinds kort op het Dorpsplein van Plopsaland. "En het bekende Kermisplein van Samson blijft uiteraard behouden." Daar verscheen recentelijk een standbeeld van Samsons nieuwe baasje Marie. "Maar ook het beeld van Gert zal er altijd blijven staan."