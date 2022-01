Attractiepark Toverland

Tickets en abonnementen Toverland worden iets duurder in 2022

Toverland verhoogt de entreeprijzen en de prijzen van abonnementen. Het Limburgse attractiepark werkt sinds 2020 met vier verschillende prijscategorieën: Brons, Zilver, Goud en Platina. In alle categorieën worden de tarieven licht verhoogd, met 1 tot 1,50 euro.



Een ticket in de duurste categorie - Platina - stijgt van 36 euro naar 37,50 euro. Dat tarief wordt onder meer gehanteerd tijdens de zomervakantie en de halloweenperiode. Een Goud-ticket gaat 36 euro kosten in plaats van 35 euro. Voor een Zilver-kaartje betalen bezoekers 35 euro in plaats van 34.

Een Brons-toegangsbewijs voor de rustigste Toverland-dagen is komend jaar verkrijgbaar voor 32,50 euro in plaats van 31 euro. Het gaat om de kassatarieven: wie online bestelt, krijgt enkele euro's korting. De hoeveelheid korting is afhankelijk van het bestelmoment.



Wintermaanden

De wijzigingen gaan in op zaterdag 26 februari. Vanaf dat moment is Toverland volledig geopend of volledig gesloten. Er wordt afgestapt van het openstellen van een deel van het park, zoals de afgelopen jaren steeds gebeurde in de wintermaanden.



Abonnementhouders zullen ook iets meer geld kwijt zijn in 2022. Nu kost een jaarabonnement nog 105 euro. Per dinsdag 1 maart wordt dat 109,50 euro. Abonnees krijgen er wel wat voor terug: zij kunnen de themagebieden Port Laguna, Magische Vallei en Avalon voortaan ook 's winters beleven. Wel is Toverland op meer dagen gesloten dan voorheen in de winterperiode.



Waterbaan

De laatste grote nieuwe attracties in Toverland openden in 2018, bijna vier jaar geleden. Toen werden wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest in gebruik genomen. Dit jaar investeert het park wel in het opknappen van de bestaande waterbaan Expedition Zork.