Disneyland Paris laat Minnie Mouse broekpak dragen: ergernis bij Amerikaanse zender Fox News

Disneyland Paris heeft kwaad bloed gezet bij de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News. Het Franse Disney-resort vroeg de beroemde mode-ontwerpster Stella McCartney om een outfit voor Minnie Mouse te creëren, ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van Disneyland. Ze kwam niet met een klassiek jurkje op de proppen, maar met een blauw broekpak.



"Ik wilde dat Minnie in Disneyland Paris voor het eerst een broekpak zou dragen", aldus McCartney. "Deze nieuwe kijk op haar kenmerkende stijl maakt van Minnie Mouse echt een symbool van vooruitgang voor een nieuwe generatie." De muis draagt de nieuwe outfit in maart 2022 in het Walt Disney Studios Park, tijdens Women's History Month.

Dat nieuws viel helemaal verkeerd bij pro-Trump-zender Fox News, waar het bericht onder meer behandeld werd in de talkshow van presentator Jesse Watters. Opiniemaakster Candace Owens reageert woedend op de verandering. "Ze maken haar mannelijker", concludeert ze.



Sarcastisch

"We waren natuurlijk allemaal getraumatiseerd toen we naar Minnie Mouse keken en ze eruitzag als een vrouw", reageert Owens sarcastisch. Vervolgens gaat de talkshowgast helemaal los. "Dit is waarom we dit soort mensen niet meer serieus nemen. Ze pakken allemaal dingen waar niemand ooit door gekwetst is, om ze vervolgens weg te gooien en te vernietigen. Omdat ze zich gewoon vervelen."



Vervolgens gaat Owens nog een stapje verder. "Ze proberen hiermee de basis van onze samenleving te vernietigen, ze doen alsof dit problemen zijn", zegt ze zonder blikken of blozen. "Kijk niet naar de inflatie, kijk naar Minnie Mouse! De wereld is vooruitstrevend omdat we haar in een broekpak hebben gehesen. En ondertussen kunnen we niets kopen bij de groenteboer en kunnen we geen bacon betalen tenzij je 30 dollar hebt."



Tijdelijk

Owens gaat voorbij aan het feit dat de outfit slechts tijdelijk wordt gebruikt voor een speciale gelegenheid, op een specifieke plek. In de rest van het resort draagt Minnie Mouse nog gewoon haar gebruikelijke kledij.



De rel heeft ook de aandacht getrokken van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton, zelf een groot liefhebber van broekpakken. "Très chic!", reageert ze op een Twitter-bericht van Disneyland Paris over de nieuwe Minnie-kleding.