Artis

Laatste kameel van Artis overleden

Artis heeft afscheid genomen van de laatste kameel. De 30-jarige Lesther ging de voorbije weken steeds verder achteruit. Verzorgers van het Amsterdamse dierenpark besloten haar daarom in te laten slapen.



Lesthers laatste soortgenoot overleed in mei 2021. Sindsdien zocht ze aansluiting bij de Watoessirunderen, die haar accepteerden als lid van de kudde. Dankzij medicatie bleef de gezondheid van het hoogbejaarde dier lange tijd stabiel. De afgelopen weken ging het echter steeds slechter met de kameel.

Verzorgers en dierenartsen waren erg op Lesther gesteld. Ze stonden dan ook voor een moeilijke keuze. "Kunnen we het dierenwelzijn nog waarborgen of legt dit het af tegen het fysieke ongemak?", valt te lezen in een persbericht. "Omdat ze ondanks de behandeling nu toch achteruit ging, is besloten haar te laten inslapen om verder lijden te voorkomen."



Ezels

Op het beroemde Kamelenveld net na de hoofdentree zijn nu alleen nog andere hoefdieren te vinden, zoals ezels en de genoemde Watoessirunderen. Of Artis in de toekomst nieuwe kamelen krijgt, is nog niet bekend.